Coppa Europa superG femminile | De Leonardis quarta in Val Sarentino

La gara di superG femminile in Val Sarentino si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca a Carlotta De Leonardis. L’atleta italiana ha concluso quarta, a pochi centesimi dal podio, nel primo dei due appuntamenti di Coppa Europa in programma sulla pista altoatesina. La gara è stata combattuta fino all’ultimo, ma alla fine De Leonardis non è riuscita a salire sul podio.

Carlotta De Leonardis chiude ai piedi del podio nel primo dei due superG di Coppa Europa in programma in Val Sarentino. Vittoria all'austriaca Nadine Fest, con buoni piazzamenti complessivi per il gruppo azzurro. Carlotta Carlotta De Leonardis ottiene un ottimo quarto posto nel primo dei due superG di Coppa Europa disputati in Val Sarentino, in provincia di Bolzano. La ventiduenne emiliana di Sestola chiude a 14 centesimi dal podio, centrando il miglior risultato della carriera nel circuito continentale. Proprio sulla stessa pista, un anno fa, aveva concluso quinta e sesta, sempre in superG.

