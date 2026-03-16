vuelle per de laurentiis lavoro differenziato

Il team Vuelle ha adottato un programma di allenamento differenziato per Quirino De Laurentiis, noto come il ‘professore’. Quirino De Laurentiis è uscito dalla partita di oggi, secondo quanto riferito da Spiro Leka. La squadra sta seguendo un piano personalizzato per adattarsi alle esigenze dell’atleta. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui tempi di recupero.

Il ‘professore’, al secolo Quirino De Laurentiis, come lo chiama Spiro Leka, esce dalla partita di Coppa Italia disputata a Rimini contro Verona, con un problema: un risentimento muscolare "per cui nel corso della settimana farà un lavoro differenziato: si valuteranno giorno per giorno le condizioni perché la gara di sabato contro Mestre – palla a due alle 20 – è un altro match fondamentale", dice Spiro Leka. Siamo al giorno per giorno, ad una partita dopo l’altra, sperando di fare il salto nella massima serie senza passare attraverso i play off "anche perché le squadre si stanno attrezzando e rafforzando, ed anche Avellino, che l’altra sera ha vinto contro Rieti (86 a 71), è una formazione che potrebbe puntare a salire nella massima serie: ha i mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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