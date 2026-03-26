de laurentiis incassa la svolta figc sul mercato

La FIGC ha annunciato una modifica riguardante il mercato, portando a una svolta nelle regole. Per il Napoli, invece, il problema legato a questa questione era già sorto diversi mesi fa. La decisione arriva in un momento in cui le trattative e le strategie della squadra sono state influenzate da cambiamenti precedenti. La situazione si evolve in vista delle prossime settimane di mercato.

La modifica è arrivata adesso. Per il Napoli, però, il problema si era già presentato mesi fa. E aveva avuto effetti concreti sul mercato di gennaio. A ricostruire la vicenda è il Corriere dello Sport. Il nodo nasceva da un vincolo regolamentare che aveva fermato le operazioni in entrata del club azzurro, pur in presenza di risorse economiche disponibili. Il quotidiano spiega infatti: “il caso era emerso durante la sessione di mercato di gennaio, colpendo in particolare il Napoli che per ragioni meramente tecnico-contabili non aveva rispettato il limite del costo del lavoro, ritrovandosi con il mercato in entrata bloccato”. Il punto centrale era proprio questo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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