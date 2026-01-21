Napoli sblocco mercato in FIGC | Ostacolo Marotta-Chiellini per De Laurentiis

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge un Consiglio Federale straordinario della FIGC che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato del Napoli. La riunione si presenta come un momento decisivo, con possibili novità legate alle questioni in sospeso, tra cui lo sblocco delle trattative e gli ostacoli rappresentati da Marotta e Chiellini. Restano da seguire gli sviluppi che potrebbero determinare il futuro della squadra partenopea.

ADL ALL’ATTACCO DEL “SALDO ZERO”. Oggi, mercoledì 21 gennaio, si tiene un Consiglio Federale straordinario della FIGC che potrebbe cambiare le sorti del mercato del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ottenuto dalla Lega Serie A (con 16 voti favorevoli) la richiesta di modificare la norma del “Saldo Zero”, che impedisce di fare acquisti senza prima cedere. Il patron azzurro vuole utilizzare la liquidità accantonata negli anni per sbloccare subito le operazioni in entrata, senza dover vendere Noa Lang o Lorenzo Lucca. Il fronte delle big è freddo: il Milan ha votato contro, mentre Inter, Juventus e Roma si sono astenute. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica saltiOggi si svolge un momento cruciale per il mercato del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis coinvolto in un confronto con Chiellini e Marotta.

Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e RomaIl mercato del Napoli potrebbe presto riaprirsi, dopo il sì della Lega al provvedimento proposto da De Laurentiis.

