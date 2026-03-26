De Laurentiis ha vinto | la FIGC dice addio al blocco del mercato

Il Consiglio Federale ha approvato una modifica alle norme che regolano il mercato delle società calcistiche italiane. La decisione riguarda la rimozione di alcuni limiti finanziari che avevano impedito ai club di operare liberamente durante le sessioni di mercato, come avvenuto anche in occasione dell’ultimo mercato invernale. La misura apre così una nuova fase per le attività di acquisto e cessione dei giocatori.

La FIGC cambia le regole e apre una nuova fase per il calcio italiano. Il Consiglio Federale ha infatti deciso di rimuovere alcuni vincoli finanziari che, negli ultimi mesi, avevano limitato l’operatività dei club sul mercato, come accaduto al Napoli durante la sessione invernale. Alla base della svolta c’è una revisione dell’indicatore sul costo del lavoro allargato, che in precedenza non poteva superare il 70% dei ricavi. Un parametro che, nel caso del Napoli, aveva creato difficoltà nonostante la presenza di risorse disponibili, bloccando di fatto la possibilità di investire. La nuova normativa introduce un principio diverso. I club potranno utilizzare le proprie riserve di utili e il patrimonio già disponibile per riequilibrare i conti, senza dover necessariamente ricorrere ad aumenti di capitale esterni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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