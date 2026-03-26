La Lazzerini ha deciso di celebrare il centenario della nascita di Piero De Bernardi, noto sceneggiatore pratese, con un evento dedicato alla sua figura. L’omaggio si inserisce nel calendario di iniziative che ricordano altri grandi del cinema, come l’omaggio a Clara Calamai, svoltosi tre anni fa in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa.

A tre anni dal tributo a Clara Calamai nel 25° della morte, la Lazzerini rende omaggio a un altro grande pratese che è entrato nella storia del cinema: Piero De Bernardi. E stavolta si tratta di un centenario. Il grande sceneggiatore autore di film indimenticabili, era nato il 12 aprile del 1926 in palazzo Banci Buonamici. Da una idea del nostro collaboratore Federico Berti, che di De Bernardi fu a lungo amico, ecco una mostra di foto, poster, documenti e locandine curata da Giulia Biagioli, con il supporto della Mediateca Toscana e del Rotary Prato Filippo Lippi. La mostra nella galleria espositiva della Lazzerini che riassume una filmografia lunga mezzo secolo sarà inaugurata sabato 11 aprile alle 16 e si potrà visitare fino all’11 maggio (ingresso libero con gli orari della biblioteca). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - De Bernardi, l’Artista. Il tributo della Lazzerini a 100 anni della nascita

Articoli correlati

Messina celebra Antonina De Luca: 100 anni di vita tra storia, resilienza e rinascita della città.Un Secolo di Vita a Messina: Antonina De Luca Compie 100 Anni, un Omaggio alla Memoria della Città Messina ha celebrato ieri, 15 febbraio 2026, un...

Leggi anche: Per i 100 anni di Ducati il primo tributo è un Guinness record con la Scrambler

Una selezione di notizie su De Bernardi l'Artista Il tributo della...

Temi più discussi: De Bernardi, l’Artista. Il tributo della Lazzerini a 100 anni della nascita; Bernardi, un sabotaggio gentile di noi stessi; Passo a due. Nuove Generazioni, la danza del disegno; INAUGURAZIONE MOSTRA GIARDINO ALCHEMICO DI JULIE HAMISKY.

Ricordi di Luoghi Vissuti: Domenico De Bernardi in mostra a Laveno MombelloLa Galleria Ottonovecento di Laveno Mombello ospita dal 19 luglio al 7 settembre 2025 la mostra personale di Domenico De Bernardi, dal titolo Ricordi di Luoghi Vissuti. L’artista varesino presenta ... varesenews.it

Laura De Bernardi. RaccoltaDal 25 agosto al 5 novembre 2023 l’artista locarnese Laura De Bernardi (1970) viene ospitata dal Museo Vincenzo Vela con un suo allestimento site-specific dal titolo Raccolta. Si tratta di un grande ... tio.ch

C’era una volta Piero De Bernardi: Prato celebra la carriera del grande sceneggiatore - facebook.com facebook