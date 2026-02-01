Per festeggiare i 100 anni, Ducati ha scelto di fare il suo primo record mondiale con la Scrambler. Prima di arrivare ufficialmente al centenario, la casa di Borgo Panigale ha deciso di organizzare una grande festa, coinvolgendo appassionati e piloti. Un modo per mettere subito in mostra la passione e l’energia che da sempre caratterizzano il marchio.

Siamo all’inizio del 2026, l’anno che segna il secolo di vita di Ducati. I festeggiamenti entreranno presto nel vivo e culmineranno con un’edizione speciale del World Ducati Week al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dal 3 al 5 luglio, con il 4 luglio come data simbolica del centenario. Eppure, come spesso accade nello sport, c’è chi ha deciso di portarsi avanti, celebrando la storia prima ancora del calendario ufficiale: non con una parata o una cerimonia, ma con un’impresa di resistenza, polvere e cronometro. L’idea nasce quasi per gioco, ma con la determinazione di chi sa che cosa serve per puntare a un primato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per i 100 anni di Ducati il primo tributo è un Guinness record con la Scrambler

Ducati presenta le nuove Desmosedici GP di Bagnaia e Márquez, in occasione del 100° anniversario dell'azienda.

Giovedì sera, all’aeroporto di Orio al Serio, si è diffuso un profumo insolito.

