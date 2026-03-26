Ddl Croce rossa Fnopi | Includere tutti gli infermieri nei ruoli direttivi

La Federazione nazionale delle professioni infermieristiche ha chiesto che nel disegno di legge sulla revisione della disciplina della Croce rossa sia prevista l'inclusione di tutti gli infermieri nei ruoli direttivi. La richiesta è stata avanzata in relazione alla proposta di modifiche legislative che riguardano la struttura e le funzioni dell'organizzazione di soccorso. Attualmente, la proposta di legge è in fase di esame presso le autorità competenti.

(Adnkronos) – Rispetto al disegno di legge sulla revisione della disciplina della Croce rossa, approvato ieri dalla Camera dei deputati in via definitiva, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) apprezza "la più volte auspicata modifica della denominazione 'infermiere volontarie' sostituita da termini più appropriati come 'ausiliario sanitario militare Cri' e 'operatore di supporto sanitario. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Anelli (Ordini medici) scrive a Fnopi: “Rispetto e stima per infermieri”(Adnkronos) – Una lettera di chiarimento dal presidente della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo), Filippo Anelli, alla presidente della... Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambiaIntegrare le attività di interesse pubblico esercitate dalla Croce Rossa italiana e revisionare le disposizioni dei Corpi ausiliari delle Forze... Contenuti e approfondimenti su Ddl Croce Discussioni sull' argomento Ecco i decreti su nuove Lauree infermieristiche a indirizzo clinico; Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa | ecco cosa cambia. Ddl Croce rossa, Fnopi: Includere tutti gli infermieri nei ruoli direttiviRispetto al disegno di legge sulla revisione della disciplina della Croce rossa, approvato ieri dalla Camera dei deputati in via definitiva, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristich ... adnkronos.com Ddl CRI. Fnpi: Comprendere nel ruolo unico direttivo del Corpo militare volontario tutti gli infermieri, non solo i dirigentiFnopi accoglie con favore la modifica della denominazione infermiere volontarie, ma esprime forti perplessità perché l’accesso al personale direttivo del Corpo militare è riservato solo ai dirigenti ... quotidianosanita.it Approvato il #Ddl di #riforma dei #CorpiAusiliari della #CroceRossaItaliana. Le dichiarazioni del Presidente Nazionale della CRI, Rosario M.G. Valastro. - facebook.com facebook IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «VIA LIBERA DEFINITO DELLA CAMERA AL DDL DI RIFORMA DELLA CROCE ROSSA: ECCO COSA CAMBIA» x.com