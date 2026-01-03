Adzic Juve sarà addio a gennaio? Il bianconero può partire in prestito | sei club di Serie A su di lui Ecco quali sono

Adzic Juve potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, con sei club di Serie A interessati al suo prestito. Il centrocampista, in cerca di spazio, valuta diverse opzioni per trovare continuità in campionato. In questo articolo, analizziamo le squadre coinvolte e le possibilità di un suo trasferimento temporaneo. Un approfondimento sulle prospettive future del giocatore in relazione alle esigenze della formazione torinese.

Adzic Juve, sei club sulle tracce del centrocampista che cerca spazio lontano da Torino. Ipotesi prestito sempre più concreta. Il calciomercato invernale della Juventus impone riflessioni profonde non solo sui potenziali acquisti, ma soprattutto sulla gestione del patrimonio tecnico già presente in rosa, in particolare per quanto riguarda i giovani talenti che rischiano di stagnare senza un adeguato minutaggio. I riflettori sono puntati su Vasilije Adzic, il promettente centrocampista montenegrino che, dopo aver mostrato sprazzi di classe purissima, è finito progressivamente ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

