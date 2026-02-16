Doppia mozzarella il nuovo album di Dargen D’Amico

“DOPPIA MOZZARELLA”: il nuovo album di  DARGEN D’AMICO  disponibile ora in preordine. In esclusiva sullo Shop Universal Music il  vinile autografato. L’album in uscita il 27 marzo sarà anticipato al  Festival di Sanremo 2026  dal brano  “AI AI”. L’ ironia, segno distintivo dell’artista, spesso cela una sottile  critica  e una punta di  sarcasmo nei confronti della nostra società. Con il nuovo album “DOPPIA MOZZARELLA”, quali verità scomode porterà alla luce? Nella serata delle cover Dargen D’Amico di esibirà insieme a  Pupo  e  Fabrizio Bosso: tre mondi e sensibilità diverse si incontreranno nella reinterpretazione del brano  “Su di noi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Dargen D’Amico, il Grande Irregolare oggi compie 45 anni.

Dargen D’Amico, in vista di Sanremo esce col brano “Pianti Grassi”

Dargen D’Amico, tra i partecipanti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, presenta il nuovo brano “Pianti Grassi”, in uscita venerdì 16 gennaio e disponibile in presave.

