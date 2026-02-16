“DOPPIA MOZZARELLA”: il nuovo album di DARGEN D’AMICO disponibile ora in preordine. In esclusiva sullo Shop Universal Music il vinile autografato. L’album in uscita il 27 marzo sarà anticipato al Festival di Sanremo 2026 dal brano “AI AI”. L’ ironia, segno distintivo dell’artista, spesso cela una sottile critica e una punta di sarcasmo nei confronti della nostra società. Con il nuovo album “DOPPIA MOZZARELLA”, quali verità scomode porterà alla luce? Nella serata delle cover Dargen D’Amico di esibirà insieme a Pupo e Fabrizio Bosso: tre mondi e sensibilità diverse si incontreranno nella reinterpretazione del brano “Su di noi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Dargen D’Amico, tra i partecipanti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, presenta il nuovo brano “Pianti Grassi”, in uscita venerdì 16 gennaio e disponibile in presave.

