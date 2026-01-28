Daredevil | Rinascita Stagione 2 – trailer e data ufficiale su Disney+

La Marvel ha annunciato ufficialmente la data della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. La serie tornerà su Disney+ il 25 marzo 2025, e il trailer è già disponibile. I fan possono aspettarsi nuove avventure del protagonista, pronto a tornare sul piccolo schermo tra pochi mesi.

Marvel Television ha appena svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, confermando che la serie tornerà su Disney+ il 25 marzo 2025. Otto episodi carichi di tensione ci aspettano per quella che si preannuncia come una battaglia epica per l'anima di New York City.

