È morta la modella più anziana al mondo, che aveva 97 anni. Conosciuta come icona del granny chic, ha lavorato nel settore della moda per diversi decenni. La sua carriera si è estesa anche oltre i 90 anni, distinguendosi per la longevità e la presenza nelle campagne pubblicitarie e nelle passerelle. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo della moda e dei media.

Capelli grigi, zigomi marcati e un 1,70 m di altezza: la modella britannica, classe 1928 e insignita anche dal Guinness dei primati, ha iniziato la sua carriera poco più che ventenne per poi prendere una pausa dalla fashion industry negli anni '50. Ma non solo moda, infatti è approdata nel piccolo schermo prendendo parte a diversi spot e ottenne anche piccole parti in film tra cui due della saga di James Bond: Octopussy (1984) e 007 – Bersaglio mobile (1985) sebbene come precisò scherzando al Daily Express nel 2016: «Non ero una Bond girl». La svolta arrivò nel 1997, pochi mesi dopo aver perso il marito Jim Smith, direttore di uno studio televisivo: una chiamata per sfilare per Red or Dead alla London Fashion Week. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daphne Selfe, addio alla modella più anziana al mondo ancora in attività (aveva 97 anni!)

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