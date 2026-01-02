Flossie, una gatta inglese di 30 anni, è riconosciuta come il felino vivente più anziano al mondo, secondo il Guinness World Records. Nel corso della sua vita ha attraversato quattro case e superato momenti difficili, mantenendo intatta la sua vitalità e le sue fusa. La sua lunga esistenza rappresenta un esempio di resistenza e affetto duraturo, confermando che anche i mici più anziani possono continuare a vivere con serenità.

Il 29 dicembre scorso Flossie ha spento 30 candeline, un’età quasi impossibile per un gatto. Questa micia inglese dal manto screziato ha così confermato il suo Guinness World Record come felino vivente più anziano del mondo, titolo che aveva ottenuto nel 2022 quando “appena” 27enne lasciò tutti a bocca aperta. Nata nel 1995, Flossie ha vissuto l’equivalente di circa 120 anni umani. Eppure continua a fare le fusa, cercare coccole e adattarsi alla vita con una resilienza straordinaria. La storia di Flossie inizia nel Merseyside, nell’Inghilterra del nord, dove da cucciola viveva libera con altri gatti vicino a un ospedale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Flossie ha 30 anni ed è la gatta più anziana al mondo: ha cambiato 4 case, superato 3 lutti e fa ancora le fusa

