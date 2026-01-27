Gianfranco Ferrara, organista di Treviso, si avvicina ai 100 anni mantenendo ancora oggi un’attività musicale. La sua longevità rappresenta un esempio di dedizione e passione per l’arte organistica, testimonianza di una carriera lunga e significativa nel panorama musicale italiano.

Compirà 100 anni il prossimo 15 dicembre Gianfranco Ferrara, l'organista ancora in attività più longevo al mondo. "Il professore", come lo chiamano i suoi studenti di italiano e latino al liceo, va tutte le domeniche a messa e suona l'organo al Tempio monumentale di San Nicolò, a Treviso. Una passione, quella per la musica, che accompagna Ferrara da ben 92 anni. Aveva, infatti, solo otto anni quando ha cominciato a suonare, insieme a suo padre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, a quasi 100 anni è l'organista ancora in attività più longevo al mondo

Approfondimenti su Treviso Longevità

L’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino ha dedicato negli ultimi dieci anni cure e attenzione a bambini provenienti da diverse nazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Treviso Longevità

Argomenti discussi: Gianfranco Ferrara, organista record a 99 anni: Da 50 anni suono in chiesa tutte le domeniche. La mia routine? Musica, latino e parole crociate; Carnevale al via, cento carri allegorici sfileranno nella Marca fino al 17 febbraio; Maxi colpo con un Gratta e vinci a Volpago del Montello: vinto un vitalizio da quasi 2 milioni con il Turista per sempre; Alloggi ad alta tecnologia per 100 anziani: bottone in appartamento per chiamare un infermiere, tablet e sensori per l'assistenza a distanza.

L'incidente allo svincolo per Vigonovo blocca il traffico tra Treviso e Oderzo per quasi due ore - facebook.com facebook

La settimana prossima ti fermi e ti riposi Quasi, giusto qualche presentazione a Parma, Torino, Padova, Montebelluna (TV), Treviso, Mestre (VE), Thiene (VI), San Bonifacio (VR), Milano Qui la lista completa degli incontri: paoloroversi.me/eventi/ Ci vediamo x.com