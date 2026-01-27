Treviso a quasi 100 anni è l' organista ancora in attività più longevo al mondo
Gianfranco Ferrara, organista di Treviso, si avvicina ai 100 anni mantenendo ancora oggi un’attività musicale. La sua longevità rappresenta un esempio di dedizione e passione per l’arte organistica, testimonianza di una carriera lunga e significativa nel panorama musicale italiano.
Compirà 100 anni il prossimo 15 dicembre Gianfranco Ferrara, l'organista ancora in attività più longevo al mondo. "Il professore", come lo chiamano i suoi studenti di italiano e latino al liceo, va tutte le domeniche a messa e suona l'organo al Tempio monumentale di San Nicolò, a Treviso. Una passione, quella per la musica, che accompagna Ferrara da ben 92 anni. Aveva, infatti, solo otto anni quando ha cominciato a suonare, insieme a suo padre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
