elmas hojlund sfida mondiale sotto gli occhi di conte

Una sfida tra Eljif Elmas e Rasmus Hojlund ha attirato l'attenzione internazionale e coinvolge anche il team napoletano. La partita si svolge in ambito mondiale, con allenatore presente che osserva attentamente l'andamento degli atleti. La competizione ha ripercussioni sul contesto della squadra di appartenenza, influenzando le dinamiche interne e le strategie future.

La sfida internazionale tra Eljif Elmas e Rasmus Hojlund ha anche un riflesso diretto sul mondo Napoli. Non è soltanto una partita da dentro o fuori. È anche un incrocio che interessa da vicino Antonio Conte, in attesa di riavere entrambi a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali. A raccontare il significato del duello è Il Mattino, che lega la gara al ritorno in azzurro dei due giocatori in vista del prossimo snodo del campionato. Il quotidiano sottolinea infatti: “solo uno tra Hojlund ed Elmas passerà alla finale in programma martedì prossimo e poi tutti di ritorno a Napoli per preparare la sfida di Pasquetta contro il Milan che potrebbe dire tantissimo in chiave scudetto”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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