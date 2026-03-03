Perché Daniele Gattano è il comico su cui la tv dovrebbe puntare

Daniele Gattano è riconosciuto come uno dei comici più talentuosi della sua generazione e viene considerato l’erede di Geppi Cucciari. Nonostante il suo talento, la televisione non gli ha ancora offerto molte occasioni di visibilità. La sua presenza in tv rimane limitata rispetto a quanto si aspetterebbe dal suo livello di comicità e capacità di intrattenimento.

Nella puntata de Le Iene andata in onda su Italia1 il 2 marzo Daniele ha riassunto il Festival di Sanremo in 4 minuti e lo ha fatto alla sua maniera lanciando frecciate e commentando tutto, dall’esplosione dei Figli Di all’ingerenza della politica, con una tale padronanza della scena e del linguaggio che ci chiediamo davvero perché la televisione non lo ospiti più spesso. Siccome Daniele è uno di quei pochissimi comici senza l’ego tronfio come quello di un tacchino nel giorno del Ringraziamento e senza quella foga forsennata di essere il primo nell’«era della partecipazione», per citare Yasmina Reza, scriviamo noi che un Daniele Gattano su... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Serata di stand up comedy alla Sala San Luigi, sul palco il comico Daniele GattanoPer la rassegna San Luigi Comedy Night, venerdì 16 gennaio arriva sul palco della Sala San Luigi il comico Daniele Gattano con il suo ultimo live...

