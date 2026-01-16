‘Perestrojka e Pancake’ | Gattano al San Luigi

C’è ancora chi sceglie il palco per raccontare il presente, affidandosi solo a un microfono e a una platea pronta ad ascoltare. È il caso di Daniele Gattano, che stasera, alle ore 21, arriva alla sala San Luigi (via Luigi Nanni 14) con il suo ultimo spettacolo, ‘ Perestrojka e Pancake ’. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: un viaggio ironico tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con lo stile tagliente che da sempre contraddistingue il comico. ‘ Perestrojka e Pancake ’ non è solo uno spettacolo teatrale, ma uno spaccato ironico e dissacrante della contemporaneità, capace di trasformare il quotidiano in materiale da palcoscenitco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

