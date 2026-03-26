Dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, Daniela Santanché ha espresso la sua delusione ai membri del partito, parlando di amarezza per aver dovuto prendere questa decisione. La politica italiana ha visto nelle ultime settimane un confronto acceso tra le diverse fazioni, con alcuni esponenti che hanno commentato le scelte di altri all’interno dello stesso partito.

Dopo le dovute dimissioni Daniela Santanché si è sfogata con i compagni del partito, delusa da questo passo che è stata costretta a fare. Adesso l'ex ministra resterà all'interno di Fdi? E soprattutto chi prenderà il suo posto? Daniela Santanché ieri ha rassegnato le sue dimissioni: non un gesto spontaneo, bensì un qualcosa di dovuto e fortemente richiesto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la richiesta del premier, infatti la ministra ha comunque confermato gli impegni in agenda, ma poi dopo una giornata, intorno alle 18 è arrivata la lettera da parte sua. Con toni poco formali ma dall’atteggiamento fortemente deluso, ha comunicato la sua decisione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Daniela Santanché e l’amarezza per le dovute dimissioni: “Fdi è diventato giustizialista?”

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Daniela Santanchè rassegna le dimissioniDopo un giorno di attesa, una mozione di sfiducia e una richiesta esplicita di Meloni, la ministra del Turismo Daniela Santanché si è dimessa.

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Daniela Santanché, ministro del Turismo, si è dimessa. La decisione arriva dopo il pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri la premier ha auspicato il passo indietro della ministra, che ha atteso 24 ore per formalizzare la decisione. x.com