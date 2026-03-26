Dall’Europa sette miliardi per edilizia residenziale energia e acqua | un altro successo del governo Meloni

L’Italia ha ottenuto dalla Commissione europea una riprogrammazione di sette miliardi di euro provenienti dai fondi di coesione. Le risorse saranno indirizzate a interventi nell’edilizia residenziale, nel settore energetico e nella gestione dell’acqua. La decisione è stata annunciata come un risultato positivo per il governo in carica, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di alloggi a prezzi calmierati e migliorare l’efficienza energetica.

Un altro grande successo per l’Italia in sede europea. E’ stata ottenuta la riprogrammazione dei fondi di coesione che saranno utilizzati per alloggi a prezzi calmierati, per sostenere la competitività e sul fronte emergetico. Meloni: “Risultato significativo”. In una dichiarazione, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni afferma: “L’Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dall’Europa sette miliardi per edilizia residenziale, energia e acqua: un altro successo del governo Meloni Articoli correlati Energia, Matera (FdI): “Dal Governo Meloni 5 miliardi per famiglie e imprese”Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Uffcio di Presidenza del Senato della Repubblica. Edilizia residenziale, la nuova legge piace alla maggioranza. Plauso da Omphalos, critiche dall’opposizioneSoddisfazione espressa dai consiglieri di Pd, M5s, Avs e Ud-Pd per l’approvazione del disegno di legge. Tutti gli aggiornamenti su Dall'Europa sette miliardi per edilizia... Temi più discussi: Fondi Ue: l’Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesa; Borsa: l'Europa recupera 413 miliardi in 3 sedute; Cresce l’EdTech in Italia, un ecosistema da 2,7 miliardi e 11mila addetti; Il commercio Ue-Usa rimane forte nonostante la pressione dei dazi. Giorgia Meloni: Ottenuti oltre 7 miliardi di euro dall’Europa per imprese, case popolari e infrastruttureIn una dichiarazione rilasciata oggi, il premier Giorgia Meloni ha annunciato un risultato definito «molto significativo» nell’ambito della revisione di medio ... laprimapagina.it Attrazione capitali esteri, Toscana ai vertici in Europa: dal 2019 oltre 12 miliardi di investimentiLa conferma dall’annual meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto a Palazzo Strozzi Sacrati per fare il punto su strategie, obiettivi e risultati. Ci ... repubblica.it Rinascimento e Riforma: Musica del XVI secolo dalla Scozia e dall'Europa - facebook.com facebook Vola dall'Argentina all'Europa solo per tagliare i capelli ai calciatori: "Faccio carriera con loro" x.com