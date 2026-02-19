Energia Matera FdI | Dal Governo Meloni 5 miliardi per famiglie e imprese

Il deputato di FdI, Energia, ha annunciato che il Governo Meloni ha messo a disposizione più di 5 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese italiane. La decisione deriva dal decreto energia approvato di recente, che mira a ridurre le spese energetiche e a sostenere le aziende in un momento di aumento dei prezzi. Questo intervento concreto punta a rafforzare la ripresa economica e a garantire maggiore stabilità ai nuclei domestici e alle attività produttive. La misura sarà presto operativa e disponibile sul territorio nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il decreto energia varato dal Governo Meloni rappresenta un intervento strutturale e concreto a sostegno di famiglie e imprese italiane, con oltre 5 miliardi di euro destinati a ridurre il costo delle bollette e a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, componente dell'Uffcio di Presidenza del Senato della Repubblica. "Parliamo di un provvedimento importante – prosegue – che non si limita ad affrontare l'emergenza ma interviene con misure strutturali per calmierare i prezzi dell'energia, sostenere i nuclei familiari più fragili e garantire respiro alle imprese.