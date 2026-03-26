Dalle quattro ruote alle armi la svolta controversa dell’industria auto europea

Un cambio di direzione nell’industria automobilistica europea ha portato a un passaggio dalle automobili alle armi. La decisione ha suscitato molte discussioni e critiche, con opinioni contrastanti sulla scelta di investire in un settore così diverso. La questione solleva interrogativi sulla coerenza delle strategie adottate e sul momento in cui sono state prese queste decisioni.

È difficile distinguere se si tratti di un sorta di spiccato tempismo al contrario o della più totale assenza del senso dell’opportunità. Ma la tedesca Volkswagen è in fase di discussione con l’israeliana Rafael Advanced Defense Systems per dar vita a una partnership industriale. Obiettivo? Produrre in Germania componenti per l’industria bellica, ovvero ausili per i sistemi d’arma spesso usati contro ospedali, scuole e presidi umanitari. L’obiettivo è quello di salvaguardare il business presso la sua fabbrica di Osnabrück, in Germania. Come riportato dal Financial Times, la strategia sarebbe quella di rimpiazzare l’assemblaggio di automobili di scarso successo commerciale – come la T-Roc Cabriolet, pronta al pensionamento nel 2027 – con la fabbricazione di componenti missilistici e lanciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalle quattro ruote alle armi, la svolta controversa dell’industria auto europea Articoli correlati Leggi anche: Dalle auto alle armi: la svolta di Renault per produrre droni d’attacco Motori, la svolta del talento 16enne di Cesenatico: dalle vittorie coi kart alle 'auto vere'Sono settimane decisive per il futuro di uno dei profili più interessanti del motorsport italiano. Contenuti utili per approfondire quattro ruote Temi più discussi: Dalle due alle quattro ruote (ma sempre Honda), Guy Martin debutta in auto a Silverstone!; Guy Martin, la star del TT passa alle quattro ruote; Cicli Lucchini, da 70 anni ad Aosta la passione corre su due e quattro ruote; Leapmotor: la tecnologia REEV spiegata dal vivo negli showroom di Milano, Roma e Napoli | Quattroruote.it. Dalle quattro ruote alle armi, la svolta controversa dell’industria auto europeaVolkswagen valuta intese nella difesa con gli israeliani di Rafael Advanced Defense Systems, mentre il settore cerca nuovi (e discutibili) sbocchi per il business ... ilfattoquotidiano.it Dalle due alle quattro ruote (ma sempre Honda), Guy Martin debutta in auto a Silverstone!La leggenda del Tourist Trophy non riesce proprio a stare lontano dalle corse. Ad aprile scenderà in pista nel Racing Hondas Championship, al volante di una S2000R ... msn.com | Story Moving: Fiat 600 StoryMoving: uno spazio per raccontare com’è cambiata l’Italia a quattro ruote e la sua lunga storia d’amore con le “piccole”. Dalla 500 alla mobilità di domani, attraverso le utilitarie che hanno fatto grande la storia di Torino. Memoria, or - facebook.com facebook