Renault, nota casa automobilistica di Boulogne-Billancourt, amplia il proprio ruolo nel settore della difesa, siglando un accordo con le autorità francesi per la produzione di droni d’attacco. L’intesa, del valore superiore a un miliardo di euro su dieci anni, prevede l’impiego delle competenze dell’azienda nella realizzazione di droni a lungo raggio destinati alle forze armate francesi e europee.

Renault entra nella partita del riarmo francese ed europeo. La casa automobilistica di Boulogne-Billancourt ha siglato con le autorità di Parigi un accordo da oltre 1 miliardo di euro in 10 anni per produrre droni d’attacco a lungo raggio per le forze armate transalpine. L’asse di Renault con Turgis Gaillard. Il governo di Emmanuel Macron ha da tempo provato a cooptare gruppi come Renault per identificare delle possibili sinergie e arruolare settori della casa, così come successo per altri campioni nazionali, nella partita del riarmo. Renault produrrà in sinergia con Turgis Gaillard, azienda di Neuilly-sur-Seine fondata da Fanny Turgis e Patrick Gaillard, ex ufficiali della Direzione dell’Intelligence Militare, nel 2011 e da allora attivi sempre di più nella corsa a armamenti sofisticati, come il drone Aarok presentato nel 2023 e il progetto Foudre per un lanciarazzi per l’esercito presentato lo scorso anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dalle auto alle armi: la svolta di Renault per produrre droni d’attacco

Motori, la svolta del talento 16enne di Cesenatico: dalle vittorie coi kart alle 'auto vere'Gino Rocchio, giovane talento di Cesenatico, passa dai successi nei kart alle competizioni con auto vere.

L’Ucraina: «Vogliamo produrre droni in Italia con Leonardo»L'Ucraina e l'Italia valutano una collaborazione strategica nella produzione di droni, nel quadro di un pacchetto di misure di deterrenza.

