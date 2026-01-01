Motori la svolta del talento 16enne di Cesenatico | dalle vittorie coi kart alle ' auto vere'

Gino Rocchio, giovane talento di Cesenatico, passa dai successi nei kart alle competizioni con auto vere. Dopo aver conquistato tre titoli italiani e partecipato a eventi internazionali, il 16enne è pronto a affrontare nuove sfide nel motorsport. Questa transizione rappresenta un momento importante per il suo percorso e per il panorama emergente del settore. Seguiremo le sue prossime mosse e le opportunità che si apriranno in questa nuova fase.

Sono settimane decisive per il futuro di uno dei profili più interessanti del motorsport italiano. Gino Rocchio, romagnolo di Cesenatico, tre volte campione italiano nei kart e già protagonista in competizioni di respiro internazionale, ha scelto di voltare pagina: basta kart, è tempo di. Dopo il secondo posto nella Steering Wheel Award 2026 e un supercorso a Varano su una Ligier GT4 da 400 cavalli, il talento punta al Campionato Italiano Ligier GT4 2026

Secondo Steven Hai della Xi’an Jiaotong-Liverpool University, l’industria automobilistica cinese sta vivendo una svolta strutturale: i veicoli a nuova energia guidano la crescita, mentre i motori a combustione interna sono in declino. Il suo intervento a #CARGO x.com

Ford frena sull’elettrico, ma la svolta costa caro https://www.virgilio.it/motori/notizie/ford-frena-elettrico-cambio-strategia-costi/310409/ - facebook.com facebook

