Come riciclare i rifiuti elettrici ed elettronici

Il corretto riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Con una produzione crescente di dispositivi e apparecchiature, è importante conoscere le modalità di smaltimento corrette e contribuire alla gestione responsabile di questi rifiuti. In questa guida, approfondiremo le pratiche più efficaci per riciclare i RAEE in modo rispettoso dell’ambiente.

Negli ultimi dieci anni il volume di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è cresciuto più velocemente di ogni altra categoria di rifiuto urbano in Europa: ogni italiano ne produce oltre 16 Kg all’anno, ma meno del 40% viene gestito correttamente.La dispersione non. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Rifiuti, 2,3 mld di tonnellate nel 2024: riciclare non basta Leggi anche: Rifiuti elettronici, una miniera da non sottovalutare per l’economia circolare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riciclo dei rifiuti elettronici, solo un italiano su tre sa come fare; Cervia, gli istituti comprensivi 1 e 2 coinvolti in un progetto di riciclo di Hera; Raccolti rifiuti Raee. Studenti protagonisti; Raccolta RAEE. Italia ancora lontana dai target europei. Rifiuti elettrici e elettronici, riciclate nel 2023 oltre 22 mila tonnellate di ferro: 63 volte la copertura della Galleria Emanuele - Nel 2023 il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha gestito in Lombardia oltre 40. corriere.it International E-Waste Day: i rifiuti elettrici ed elettronici, da scarto a risorsa - In Italia sono conosciuti come Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e sono quelli derivati da piccoli e grandi dispositivi funzionanti per mezzo della corrente elettrica o a ... nationalgeographic.it Rifiuti elettrici ed elettronici: come sfruttarli meglio – Foto e Video - Siamo seduti su una miniera d’oro – e d’argento, di palladio, di tutti i metalli rari e preziosi del mondo – e la sfruttiamo solo a metà: sono i rifiuti elettrici ed elettronici, in gergo “Raee”, che ... panorama.it Non BUTTARLI nell'immondizia! !! Ecco come smaltire i dispositivi elettronici Non lavarla, appallottolala: le 5 regole definitive per riciclare l’alluminio davvero bene Leggi l’articolo per saperne di più https://www.greenme.it/ambiente/rifiuti-e-riciclaggio/non-lavarla-appallottolala-le-5-regole-definitive-per-riciclare-lalluminio-davvero facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.