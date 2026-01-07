In viaggio lontano da casa Dalle capitali europee al caldo | Ma si cerca di risparmiare

In viaggio lontano da casa, tra capitali europee e destinazioni calde, molti cercano di ridurre i costi senza rinunciare alla voglia di scoprire nuovi luoghi. Alcuni evitano i pasti abbondanti, altri preferiscono brindare con vista sull’orizzonte o sulle luci della città. Questa scelta di risparmio permette di vivere esperienze autentiche e memorabili, mantenendo un equilibrio tra desiderio di scoperta e attenzione alle spese.

C’è chi ha deciso di lasciare la tavola imbandita, chi ha evitato il rituale infinito dei pranzi di famiglia e chi ha scelto di brindare guardando l’oceano o una skyline illuminata. Anche nel Maceratese, le festività natalizie hanno segnato una piccola ma significativa inversione di tendenza: sempre più persone hanno scelto di partire, cambiando aria rispetto al tradizionale Natale trascorso in casa. Un fenomeno confermato da due di tre agenzie-viaggio del territorio, che fotografano una voglia diffusa di evasione, tra mete lontane, capitali europee e qualche strategia per contenere i costi. Un segnale più deciso arriva da Elisabetta Biagiola, titolare della Mareva Tour di Civitanova, che parla apertamente di crescita: "Per Natale e Capodanno le mete più richieste sono state New York e il Marocco, ma anche i Tropici come Brasile, Caraibi, Antille francesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In viaggio lontano da casa. Dalle capitali europee al caldo: "Ma si cerca di risparmiare" Leggi anche: Cosa si mangia nelle nuove Capitali europee della Cultura. Breve viaggio in Finlandia e Slovacchia Leggi anche: Festeggiare Capodanno lontano dalle folle di turisti, in queste 8 mete europee scelte da noi è possibile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In viaggio lontano da casa. Dalle capitali europee al caldo: Ma si cerca di risparmiare; Barcellona, la capitale del Modernismo catalano. In viaggio lontano da casa. Dalle capitali europee al caldo: "Ma si cerca di risparmiare" - Tanti maceratesi hanno scelto di trascorrere il periodo natalizio all’estero: ecco le mete preferite lontano dall’Italia. ilrestodelcarlino.it

Vilnius-Riga-Tallinn finalmente il viaggio in treno tra le capitali baltiche è in un giorno solo - Tra ruderi di antichi castelli, palazzi medievali, edifici barocchi e dell’Art Nouveau e reminiscenze dell’ex Unione Sovietica, le Repubbliche Baltiche, ovvero Estonia, Lituania e Lettonia, sono una ... repubblica.it

Turista bergamasco muore durante la vacanza sul Mar Rosso: era il primo viaggio lontano da casa - Aveva scelto Marsa Alam, nota località turistica egiziana sul Mar Rosso, Andrea Regazzoni, operaio 60enne di Santa Brigida, paese della ... ilgiorno.it

28 States in 28 Days - Motorcycle Journey through India! (Full Movie)

' ! © Continua il viaggio nel ventre di Palermo, lontano dagli itinerari arabo-normanni, barocchi, liberty o modernisti, tra Capo, Borgo Vecchio, Kalsa e Albergheria. In tutte le foto di quest'albu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.