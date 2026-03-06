Sciopero lunedì 9 marzo dalla scuola ai trasporti pubblici | ecco chi si ferma

Lunedì 9 marzo, scuole e trasporti pubblici saranno interessati da uno sciopero che coinvolge diverse categorie di lavoratori. La protesta potrebbe causare disagi diffusi, con scuole chiuse e mezzi pubblici fermi in molte città. La mobilitazione è stata annunciata da sindacati e organizzazioni di settore, che invitano i lavoratori a partecipare. La situazione potrebbe influenzare la quotidianità di molte persone.

Si preannuncia un lunedì difficile quello del 9 marzo, giorno in cui è in programma uno sciopero generale su scala nazionale del settore pubblico e privato. Diversi i comparti coinvolti: dalla scuola ai trasporti fino alla sanità. La mobilitazione potrebbe tradursi in innumerevoli disagi da Nord a Sud., Sul fronte mezzi di trasporto, l'agitazione è supportata da Slai-Cobas e la durata prevista è di 24 ore. Saranno garantiti i servizi minimi e le fasce di garanzia, che variano di città in città. Usi e Usb non aderiscono. Per quanto riguarda la scuola è invece Flc Cgil a proclamare un'intera giornata di astensione dal lavoro per il personale degli istituti scolastici, università, ricerca, formazione professionale e scuole non statali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

