Sciopero 9 marzo dalla scuola alla sanità | chi si ferma oggi

Oggi, lunedì 9 marzo, si svolge uno sciopero di 24 ore indetto da vari sindacati di base come Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. La protesta coinvolge settori come scuola e sanità, con lavoratori che decidono di fermarsi per l’intera giornata. La mobilitazione interessa diverse regioni e categorie professionali, con manifestazioni e astensioni dal lavoro previste lungo tutto il territorio.

(Adnkronos) - Oggi lunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base tra cui Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. Alla protesta si unirà anche Flc Cgil che potrebbe creare disagi per quel che riguarda la scuola (personle docente e non docente) pubblica e privata, la sanità, uffici, terziario, turismo e servizi. “In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, proclamiamo un'intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale. Intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

