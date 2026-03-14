Riscatto Dalla Porta E’ la stagione giusta

Marzo è il mese dei test in pista per il motociclismo, con le squadre che stanno preparando le moto e i piloti pronti a verificare le proprie prestazioni. È il periodo in cui si svolgono le ultime verifiche prima di entrare nella fase decisiva della stagione. Le squadre e i piloti si concentrano su questo momento per affinare le strategie e migliorare i tempi.

Marzo è il mese dei test in pista, per il motociclismo: gli ultimi, in vista di quando arriverà il momento di fare sul serio. E tra i piloti che stanno allenandosi in questi giorni, c’è anche Lorenzo Dalla Porta. Il pilota di Montemurlo ha già provato la moto della sua nuova scuderia, il Team Promodriver, con cui prenderà parte all’edizione 2026 del Campionato Italiano Velocità pronta ad iniziare tra poco più di un mese. Il pilota di Montemurlo esordirà a Misano il prossimo 25 aprile (con "gara 2" fissata per il giorno successivo) sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, mentre il secondo round si terrà al Mugello (9 e 10 maggio prossimi) per quella che lui considera a tutti gli effetti la "gara di casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riscatto Dalla Porta . E’ la stagione giusta Articoli correlati Leggi anche: Andrea Costa, voglia di riscatto. Dalmonte: "Serve l’energia giusta" Leggi anche: Rinnovo Sommer, l’Inter ci pensa: è la scelta giusta in vista della prossima stagione? Mercato gennaio Roma: Zirkzee + Stadio, ma c'è un PROBLEMA.. Tutto quello che riguarda Riscatto Dalla Porta Discussioni sull' argomento ‘Idoli’: corse in moto e rapporto padre-figlio, con Claudio Santamaria; Napoli, la Champions League porta... Hojlund e Alisson Santos; Dal Rettifilo alla Milano da bere: il riscatto di Vincenzo nel nuovo romanzo di Nicola Paone; Senza permesso, un'antologia di racconti sulle ferite, i silenzi, i sogni delle donne. Amore, coraggio e riscatto sul ring del Teatro Alfieri. Rocky – The Musical porta in scena la storia di Rocky Balboa: un uomo semplice che si trova davanti a un’occasione straordinaria. Una sfida che parla di sacrificio, amore, cadute e risalite, della forza di cr - facebook.com facebook