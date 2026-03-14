Riscatto Dalla Porta E’ la stagione giusta

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marzo è il mese dei test in pista per il motociclismo, con le squadre che stanno preparando le moto e i piloti pronti a verificare le proprie prestazioni. È il periodo in cui si svolgono le ultime verifiche prima di entrare nella fase decisiva della stagione. Le squadre e i piloti si concentrano su questo momento per affinare le strategie e migliorare i tempi.

Marzo è il mese dei test in pista, per il motociclismo: gli ultimi, in vista di quando arriverà il momento di fare sul serio. E tra i piloti che stanno allenandosi in questi giorni, c’è anche Lorenzo Dalla Porta. Il pilota di Montemurlo ha già provato la moto della sua nuova scuderia, il Team Promodriver, con cui prenderà parte all’edizione 2026 del Campionato Italiano Velocità pronta ad iniziare tra poco più di un mese. Il pilota di Montemurlo esordirà a Misano il prossimo 25 aprile (con "gara 2" fissata per il giorno successivo) sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, mentre il secondo round si terrà al Mugello (9 e 10 maggio prossimi) per quella che lui considera a tutti gli effetti la "gara di casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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