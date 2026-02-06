Formazione e realtà virtuale contro il cyberbullismo | il progetto

In un momento in cui internet fa parte della vita di tutti i giorni, nasce un nuovo progetto per combattere il cyberbullismo tra i più giovani. L’obiettivo è usare la realtà virtuale e la formazione per aiutare bambini e adolescenti a riconoscere e affrontare i rischi online. Si tratta di un modo diverso per sensibilizzare e prevenire, portando i ragazzi a vivere esperienze che li aiutino a capire i pericoli del web.

Nell'era ipertecnologica che viviamo, salute vuol dire anche benessere digitale: uso consapevole della rete e prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo che affliggono tanti bambini e adolescenti. È l'obiettivo di Educatamente 2.0, il nuovo progetto pilota coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Roma 1, insieme al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità e al Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma. Imparare a riconoscere il cyberbullismo. Il progetto punta a contrastare il cyberbullismo con la formazione a distanza di 5mila operatori sanitari, genitori e insegnanti.

