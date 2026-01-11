San Felice Circeo nuovo volto per il porto turistico | il progetto da mezzo milione di euro

La Regione Lazio ha stanziato circa 500.000 euro per il progetto di riqualificazione del porto turistico di San Felice Circeo. L’intervento mira a migliorare le strutture e l’accessibilità, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio e alla valorizzazione del patrimonio locale. L’iniziativa rappresenta un passo importante per il rilancio dell’area, mantenendo un equilibrio tra funzionalità e rispetto dell’ambiente.

Quasi mezzo milioni di euro dalla Regione Lazio per riqualificare il porto turistico di San Felice Circeo. Il progetto prevede nuova illuminazione a led a basso impatto ambientale, messa in sicurezza della diga foranea e sistema di videosorveglianza del piazzale e delle acque interne.

