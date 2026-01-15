Joe Bastianich con suo figlio apre il primo ristorante Wingstop italiano a Milano

15 gen 2026

Joe Bastianich e suo figlio Ethan inaugurano a Milano il primo Wingstop italiano, un ristorante specializzato in alette di pollo in stile americano. Questa apertura segna l’ingresso del marchio nel mercato italiano, offrendo un’esperienza culinaria dedicata al fast food di qualità. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un mercato in crescita, puntando su prodotti autentici e un servizio rapido, rivolgendosi a un pubblico vario e appassionato di cucina internazionale.

Joe Bastianich e il figlio Ethan annunciano il lancio di una nuova avventura imprenditoriale. A Milano sta per aprire Wingstop, il quick service restaurant a stelle e strisce che vende alette di pollo. Il fast food aprirà dal 7 al 14 febbraio - in occasione delle Olimpiadi - in vi a Vigevano. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

