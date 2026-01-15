Joe Bastianich con suo figlio apre il primo ristorante Wingstop italiano a Milano

Joe Bastianich e suo figlio Ethan inaugurano a Milano il primo Wingstop italiano, un ristorante specializzato in alette di pollo in stile americano. Questa apertura segna l’ingresso del marchio nel mercato italiano, offrendo un’esperienza culinaria dedicata al fast food di qualità. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un mercato in crescita, puntando su prodotti autentici e un servizio rapido, rivolgendosi a un pubblico vario e appassionato di cucina internazionale.

Joe Bastianich e il figlio Ethan annunciano il lancio di una nuova avventura imprenditoriale. A Milano sta per aprire Wingstop, il quick service restaurant a stelle e strisce che vende alette di pollo. Il fast food aprirà dal 7 al 14 febbraio - in occasione delle Olimpiadi - in vi a Vigevano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Joe Bastianich e il figlio Ethan portano a Milano le “ali di pollo” di Wingstop Leggi anche: Joe Bastianich fa tappa in Friuli con "Money, il bilancio di una vita" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Joe Bastianich e il figlio Ethan lanciano una nuova esperienza di gusto a Milano; Wingstop, ali di pollo all’italiana; Joe Bastianich porta Wingstop in Italia: previsti 50 locali; Joe Bastianic porta in Italia la catena di ristoranti Wingstop: di cosa si tratta. Joe Bastianich (con suo figlio) apre il primo ristorante Wingstop italiano a Milano - A Milano sta per aprire Wingstop, il quick service restaurant a stelle e strisce che vende alette di pollo ... milanotoday.it

Joe Bastianich e il figlio Ethan portano a Milano le “ali di pollo” di Wingstop - Il brand debutta il 7 febbraio a Milano in via Vigevano 18, zona Navigli, con l’apertura di un pop up che si chiamerà House of Flavor ... msn.com

Wingstop debutta in Italia: Joe e Ethan Bastianich lanciano il marchio texano delle ali di pollo - Joe e Ethan Bastianich portano Wingstop in Italia: dal Texas ali di pollo fresche in 10 gusti Debutto il 7 febbraio a Milano ... horecanews.it

La catena texana debutta nella Penisola con un brand partner come Joe Bastianich e suo figlio Ethan, un pop up e il primo ristorante a Milano e un piano per l’apertura di 40 locali facebook

Dal 7 febbraio in via Vigevano 18 a Milano trovate House of Flavor, il pop-up Wingstop lanciato da Joe Bastianich e suo figlio Ethan per un pieno di ali di pollo, musica, sport e stile. Intervista doppia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.