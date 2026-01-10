Giulia Salemi un 2026 importante | dal primo ospite del suo podcast al primo compleanno di Kian

Nel 2026, Giulia Salemi si distingue per i momenti significativi della sua vita, tra il debutto come conduttrice del suo podcast e il primo compleanno del suo bambino, Kian. Un anno ricco di cambiamenti e nuove esperienze, che riflette il suo percorso personale e professionale. Tra impegni e momenti di famiglia, Giulia continua a condividere con i suoi follower un equilibrio autentico e naturale.

Giulia Salemi, tra podcast, pannolini e primi compleanni: l'anno più intenso della sua vita. C'è chi misura il tempo in stagioni televisive e chi in follower. Giulia Salemi lo misura in episodi di podcast. e in candeline. Perché mentre annuncia il ritorno di "Non lo faccio per moda", il format che l'ha consacrata come voce autentica della Generazione Z, la influencer-conduttrice si prepara a festeggiare il primo compleanno del piccolo Kian. Un doppio evento che racconta meglio di mille interviste la sua nuova fase: più vera, più profonda, sorprendentemente potente.

Dopo i giorni bui, una splendida notizia per Giulia Salemi e Pretelli: pare lei sia incinta… - Dopo l'attacco gratuito e infondato di Corona, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno vissuto momenti bui, ma qualcosa sembra ... donnapop.it

Giulia Salemi, dal lavoro all’amore per Pierpaolo e Kian: spunta una smentita - Giulia Salemi e la gravidanza che non c’è: il gossip esploso si affievolisce, arriva una prima (e quasi ipotetica) smentita ... 361magazine.com

Pierpaolo Pretelli in versione papà amorevole. Accanto al piccolo Kian, il figlio avuto dalla compagna Giulia Salemi, mostra un lato fatto di tenerezza, presenza e gesti quotidiani che parlano da soli. Sguardi che proteggono, sorrisi spontanei e un legame - facebook.com facebook

