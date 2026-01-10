Giulia Salemi un 2026 importante | dal primo ospite del suo podcast al primo compleanno di Kian

Nel 2026, Giulia Salemi si distingue per i momenti significativi della sua vita, tra il debutto come conduttrice del suo podcast e il primo compleanno del suo bambino, Kian. Un anno ricco di cambiamenti e nuove esperienze, che riflette il suo percorso personale e professionale. Tra impegni e momenti di famiglia, Giulia continua a condividere con i suoi follower un equilibrio autentico e naturale.

Giulia Salemi, tra podcast, pannolini e primi compleanni: l’anno più intenso della sua vita. C’è chi misura il tempo in stagioni televisive e chi in follower. Giulia Salemi lo misura in episodi di podcast. e in candeline. Perché mentre annuncia il ritorno di “Non lo faccio per moda”, il format che l’ha consacrata come voce autentica della Generazione Z, la influencer-conduttrice si prepara a festeggiare il primo compleanno del piccolo Kian. Un doppio evento che racconta meglio di mille interviste la sua nuova fase: più vera, più profonda, sorprendentemente potente. Leggi anche  Shaila Gatta e i progetti in cantiere per il 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com

