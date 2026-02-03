La giunta ha dato il via libera a sei nuovi chilometri di pista ciclabile lungo l’Adriatica, tra viale Adriatico e Ponte Sasso. Sono stati approvati i progetti definitivi ed esecutivi per i tratti cittadini, con un investimento di 5 milioni di euro provenienti da fondi ministeriali e regionali. Ora si attende l’avvio dei lavori, che promettono di rendere più sicuro e praticabile il percorso per i ciclisti della zona.

di Anna Marchetti È stato approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo del tratto cittadino della ciclovia Adriatica che riguarda viale Adriatico, via Ruggeri, viale Battistoni, via De Gasperi, Torrette, Ponte Sasso e Via Cappellini: in campo ben 5 milioni di euro, derivanti da risorse ministeriali e regionali. "Un passaggio decisivo – commentano dal Comune – che consente di completare l’iter progettuale e di procedere verso la realizzazione di un intervento strategico. Parallelamente, l’Amministrazione comunale è già al lavoro per individuare ulteriori risorse e completare anche il tratto mancante in zona Metaurilia, così da garantire continuità al percorso e rafforzare i collegamenti lungo la costa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per la Ciclovia Adriatica progetti in volata. Disco verde ad altri 6 chilometri di pista

Approfondimenti su Ciclovia Adriatica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclovia Adriatica

Argomenti discussi: Ciclovia Adriatica, posati i primi conci del ponte sul Chienti; Per la Ciclovia Adriatica progetti in volata. Disco verde ad altri 6 chilometri di pista; Ciclovia Adriatica, pronto il progetto da 5 milioni per Fano. Il sindaco: Non è pensato solamente per i turisti; Breaking news Infrastrutture - Marche: al via il montaggio del ponte sul Chienti, tassello chiave della Ciclovia Adriatica.

Ciclovia Adriatica, pronto il progetto da 5 milioni per Fano. Il sindaco: «Non è pensato solamente per i turisti»FANO Carte apparecchiate per il segmento fanese della ciclovia Adriatica. Almeno quello identificabile con il tratto più meridionale del litorale urbano e quello più periferico ... corriereadriatico.it

Opere pubbliche, ciclovia adriatica e bilancio: il 4 febbraio il Consiglio comunale di CupraIn discussione variazioni al programma delle opere pubbliche, accordi per la ciclovia adriatica, bilancio e nuovo regolamento delle entrate. Seduta trasmessa in diretta streaming ... lanuovariviera.it

REGIONE - CICLOVIA ADRIATICA, POSATI I PRIMI CONCI DEL PONTE SUL CHIENTI "È cominciata la fase di montaggio dei primi conci del ponte ciclopedanale sul Chienti che collegherà il territorio tra i due Comuni di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio - facebook.com facebook

Ciclovia Adriatica, posati i primi conci del ponte sul Chienti x.com