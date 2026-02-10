Al Comic Con 2026 di Napoli arriva l’evento Pop Wave dedicato alla Palestina

Al Comic Con di Napoli arriva un evento dedicato alla Palestina. La Pop Wave – COMICON for Palestine porterà artisti e iniziative che attirano l’attenzione dei fan. L’evento si svolgerà durante la fiera e promette di coinvolgere il pubblico con mostre, incontri e spettacoli. È un’occasione per unire il mondo dei fumetti e della cultura pop a un messaggio di solidarietà.

Per l'imminente Comic Con 2026 di Napoli, è in arrivo la Pop Wave – COMICON for Palestine, un'iniziativa importantissima dove prenderanno parte artisti ed eventi da seguire. Ecco il comunicato stampa: In occasione di COMICON Napoli 2026 (30 aprile – 3 maggio), il festival presenta Pop Wave – COMICON for Palestine, un articolato "programma nel programma" che porterà a Napoli ospiti dal mondo arabo e palestinese, mostre, incontri, proiezioni, workshop e attività partecipative. Pop Wave -©Comic Con 2026 Una vera e propria ondata culturale che, attraverso fumetto, gioco, animazione e arti visive, accenderà i riflettori sulle straordinarie energie creative della Palestina, ribadendo il valore dell'arte come strumento di espressione, testimonianza e resistenza culturale, in un contesto segnato dal rischio di cancellazione globale.

