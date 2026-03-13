Food Made in Italy orfano di 68mila lavoratori allarme di Confartigianato sui mestieri del cibo

Il settore del cibo in Italia sta affrontando una carenza di circa 68 mila lavoratori, secondo Confartigianato. Nonostante l’export del food Made in Italy abbia registrato un aumento del 4,3% nel 2025, il settore fatica a reperire personale qualificato. Questo problema riguarda i mestieri del cibo, che rappresentano un elemento chiave dell’economia e della cultura italiana.

Il comparto del cibo è uno dei settori trainanti dell’economia e dello status culturale dell’Italia. Come dimostrano i valori dell’ export del food Made in Italy, che segna un incremento del 4,3% nel 2025 confermando la grande considerazione di cui godiamo nei mercati globali. Dietro la crescita commerciale, però, si cela una lacuna occupazionale. Le imprese nostrane devono fare i conti con la carenza di lavoratori qualificati. Secondo uno studio di Confartigianato, nel 2025 le aziende dell’alimentare e delle bevande hanno cercato oltre 176mila nuovi addetti, ma 68.160 di queste posizioni sono risultate difficili da coprire. Mancano lavoratori nel cibo Made in Italy. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Food Made in Italy orfano di 68mila lavoratori, allarme di Confartigianato sui mestieri del cibo Articoli correlati Made in Italy, Confartigianato: "Export food +4,3% ma mancano 68mila lavoratori"Il settore alimentare macina successi, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano a trovare personale qualificato: su 176. Cibo made in Italy: export +4,3%, ma mancano 68mila lavoratoriLa crescita del settore si accompagna a un problema strutturale di reperimento delle competenze. Tutto quello che riguarda Food Made Temi più discussi: Il food Made in Italy trova spazio e consensi sui canali social; Food made in Italy, cresce l’export ma mancano 68mila lavoratori; Food made in Italy: export +4,3%, dice Confartigianato, ma mancano 68mila lavoratori; Intelligenza artigiana a tavola: alla Camera con il Presidente Fontana confronto sul futuro del food Made in Italy. Food made in Italy, mancano 68mila lavoratori: si cercano pastai, pasticcieri e gelataiLeggi su Sky TG24 l'articolo Food made in Italy, mancano 68mila lavoratori: si cercano pastai, pasticcieri e gelatai ... tg24.sky.it Cibo made in Italy: export +4,3%, ma mancano 68mila lavoratoriLa crescita del settore si accompagna a un problema strutturale di reperimento delle competenze. Il rapporto presentato alla Camera al convegno Intelligenza artigiana a tavola ... today.it L'INIZIATIVA | Promosso da Confartigianato, è stato un momento di confronto dedicato al futuro del food Made in Italy - facebook.com facebook Food made in Italy, export +4,3% ma mancano 68mila lavoratori Leggi qui #LaChirico.it x.com