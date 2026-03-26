Ieri, presso Clarence House, si è svolto un ricevimento letterario organizzato dalla regina Camilla, a cui hanno partecipato diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Tra gli invitati si sono trovati attrici, attori e altri volti famosi, presenti per celebrare la consegna della Queen’s Reading Room Medal, un riconoscimento assegnato per meriti nel campo della letteratura.

L ’occasione è stata l’assegnazione della prestigiosa Queen’s Reading Room Medal, la medaglia al valore per la letteratura. Voluta dalla regina Camilla, l’onorificenza si propone di celebrare ogni anno gli sforzi dei Reading heroes, ovvero gli eroi della lettura, coloro che si impegnano nella diffusione di libri nelle comunità di tutto il Regno Unito. E ieri, finalisti e premiati sono stati invitati a Clarence House, la residenza londinese dei sovrani d’Inghilterra, accolti anche da numerosi vip. Camilla Parker Bowles lancia sui social “The Reading Room”, il suo club del libro X Tutti gli autori preferiti della regina Camilla. Carlo e Camilla hanno avuto un bel da fare a salutare tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Sigourney Weaver a Stanley Tucci, sono stati numerosi i vip invitati al ricevimento letterario organizzato ieri dalla regina Camilla a Clarence House

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Tutto quello che riguarda Sigourney Weaver

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