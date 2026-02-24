Invitando a Clarence House colei che è ormai un' icona della lotta alla violenza sulle donne la regina Camilla invia un chiaro segnale a chi l’ha criticata per non essersi espressa sul recente arresto dell' ex principe

La regina Camilla ha scelto di incontrare pubblicamente una figura nota nella lotta contro la violenza sulle donne, chiarendo indirettamente il suo sostegno. La visita a Clarence House si è concentrata sulla promozione di iniziative sociali e sulla sensibilizzazione, nonostante le restrizioni ufficiali che le impediscono di commentare questioni legali recenti. La scelta di parlare in un contesto simbolico mostra la sua volontà di trasmettere un messaggio forte in un momento di critiche.

I l protocollo a corte le impedisce di esprimersi in pubblico sul recente arresto di Andrea, ma la regina Camilla è riuscita a inviare un messaggio molto più diretto a chi l’ha criticata negli ultimi giorni per il suo silenzio (forzato). Lei che è da sempre impegnata nella lotta contro gli abusi sessuali, domestici ed economici alle donne, ha invitato Madame Gisèle Pelicot per un tè a Clarence House, la residenza sua e di re Carlo a Londra. Gisèle Pelicot dopo la sentenza: «Processo mi ha messo a dura prova, penso a vittime non riconosciute» X Leggi anche › Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne La regina Camilla contro gli abusi: accoglie Gisèle Pelicot (e manda un messaggio su Andrea). 🔗 Leggi su Iodonna.it

