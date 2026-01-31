Il Carnevale di Fano entra nel vivo | eletta la Splendida e oggi arriva Dante Ferretti

Il Carnevale di Fano si anima con la cerimonia di elezione della Splendida, tra maschere, musica e allegria. Oggi, la città si prepara ad accogliere Dante Ferretti, che sarà tra gli ospiti più attesi della manifestazione. La serata si preannuncia ricca di eventi, con cittadini e visitatori che si godono il clima di festa e tradizione.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 31 gennaio 2026 - Una serata di festa, colori e spettacolo, ma anche di riflessione e memoria. È stata Lucrezia Pierucci, 19 anni di Fossombrone, ad aggiudicarsi il titolo di Splendida del Carnevale nella finale del concorso di bellezza andata in scena allo SportPark di Fano, organizzata da Pink Eventi con la direzione artistica di Francesca Cecchini in collaborazione con l'Ente Carnevalesca. Appassionata di equitazione, Lucrezia ha conquistato la giuria al termine di una serata partecipata, che ha visto sfilare dieci finaliste. Alle sue spalle si è classificata Gaia Gamardella, 14 anni, di Falconara Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale di Fano 2026 si apre con un manifesto d’autore firmato dal maestro Dante Ferretti, noto per le sue prestigiose collaborazioni nel cinema.

Il Carnevale di Gioiosa Marea entra nel vivo con tante iniziative e allegria.

CARNEVALE DI FANO 2026

