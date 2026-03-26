Il body costume sta diventando un elemento sempre più presente nel guardaroba di molte persone, passando dal contesto balneare a quello urbano. Questo capo, che combina funzionalità e stile, viene scelto da diverse influencer e celebrità, tra cui alcune note per il loro ruolo pubblico. La versatilità del body costume permette di abbinarlo facilmente sia con capi casual che più eleganti, rendendolo un pezzo di tendenza.

Un ibrido intelligente nato per la spiaggia ma perfettamente a suo agio anche in città. Il body costume è il capo modellante e confortevole che sta conquistando le It girl e rivoluzionando il guardaroba. C’è un nuovo protagonista nel guardaroba femminile e non arriva direttamente dalle passerelle, ma dalla vita reale, quella fatta di comfort e desiderio di sentirsi sempre a proprio agio senza rinunciare allo stile. Il body costume modellante, effetto seconda pelle, è diventato il capo chiave da indossare tutto l’anno, non più relegato alla spiaggia ma perfetto anche sotto un blazer, abbinato a jeans, gonne o shorts, con una versatilità che intercetta perfettamente le esigenze della moda contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Da Diletta Leotta a Kim Kardashian, il body costume è il nuovo passepartout del guardaroba contemporaneo

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