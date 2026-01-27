diletta leotta il total black scintillante da vera fuoriclasse

Diletta Leotta è la conduttrice di Fuoriclasse, programma dedicato alla Serie A trasmesso da DAZN. Dal settembre scorso, la sua presenza al timone rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e analisi sportive, offrendo approfondimenti e racconti di alta qualità. La sua figura si distingue per professionalità e sobrietà, mantenendo un tono chiaro e informativo, adatto a un pubblico in cerca di contenuti affidabili e ben articolati.

Nuova domenica sera, nuovo appuntamento con Fuoriclasse: a partire dallo scorso settembre Diletta Leotta è al timone di un programma tutto suo, quello di punta di DAZN, a dire il vero, interamente dedicato all’analisi e al racconto della Serie A Enilive. Tra tecnica calcistica e intrattenimento, nello studio si discutono i big match del weekend ma non mancano nemmeno i momenti di glamour: quale favoloso look avrà sfoggiato questa volta la padrona di casa? Scopriamolo insieme nel dettaglio. Diletta Leotta, strass, satin e velluto nello studio di “Fuoriclasse”. Dal bianco al nero: da buona fashion addicted Diletta Leotta non sbaglia un colpo, e passa dal celebrare il Cloud Dancer grazie ad un look candido con frange alla potenza immortale del total black. 🔗 Leggi su Dilei.it

Diletta Leotta ha scelto un look total white con mini dress e maxi frange a Fuoriclasse, dimostrando come il bianco rappresenti un elemento versatile e facile da integrare nel guardaroba.

