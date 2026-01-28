Diletta Leotta svelato il sesso del bebè

Diletta Leotta ha finalmente svelato il sesso del suo bebè. La conduttrice aveva annunciato di essere in gravidanza a dicembre e ora ha condiviso la notizia con i suoi follower su Instagram. Il post ha fatto subito il giro del web, lasciando tutti curiosi di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia.

A dicembre l'annuncio della gravidanza, ora una nuova notizia: Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo in un post su Instagram "Growing life" è la didascalia che accompagna il post di Diletta Leotta: un carosello di immagini e video che hanno come scopo quello di svelare il sesso del bebè che è in arrivo. La bordocampista di Dazn aveva annunciato la sua seconda gravidanza il 10 dicembre e oggi è tempo di un'altra notizia! Un cuore blu accanto alla didascalia ad indicare il sesso del bebè che aspetta: un maschietto. A dirlo è anche la sua ginecologa che in uno dei video del post si sente affermare "Lo diciamo a tutti? E' un maschio".

