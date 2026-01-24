Ecco il primo candidato sindaco di Chieti Carbone presenta la coalizione | Rimettiamo Chieti al centro

Alessandro Carbone ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Chieti, presentando la coalizione con lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro”. Questa è la prima tappa di un percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative, previste in primavera. La candidatura di Carbone si inserisce nel dialogo tra cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equo e condiviso per la città.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.