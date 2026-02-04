Ritiro immediato di 700 agenti federali da Minneapoli Lo zar dei confini | Non è una resa il piano Trump continia

L’amministrazione Trump ha deciso di ritirare subito 700 agenti federali dall’area di Minneapolis. La mossa arriva senza preavviso e suscita molte domande sulla strategia del governo. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale, ma la decisione sembra legata a una volontà di ridimensionare la presenza federale nella città. L’annuncio ha sorpreso anche gli addetti ai lavori, mentre le autorità locali si preparano a gestire la situazione senza l’assistenza degli agenti federali.

Washington, 4 febbraio 2026 – L'amministrazione Trump ritira "immediatamente" 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo ha annunciato oggi lo zar dei confini della Casa Bianca, Tom Homan. Un dietrofront che arriva sull’onda della lunga scia di proteste scoppiate dopo i fatti di Minneapolis, culminati nell’uccisione della 37enne Renée Good, madre di tre figli piccoli, e dell’infermiere Alex Pretti. Il ritiro degli agenti federali dal Minnesota ha effetto immediato. Restano però in servizio più “2.000” uomini tra agenti dell' Ice, la polizia anti immigrazione, e della Border Patrol, l’agenzia federale di polizia di frontiera responsabile della sicurezza dei confini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Ritiro immediato di 700 agenti federali da Minneapoli”. Lo zar dei confini: “Non è una resa, il piano Trump continia” Approfondimenti su Minneapolis Trump Minneapolis, l'annuncio dello "zar dei confini": Trump ritira 700 agenti federali dell'Ice La polizia federale ha iniziato a ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. Minneapolis, l’annuncio dello “zar dei confini” Homan: Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border Patrol Il dipartimento di Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali di Ice e Border Patrol da Minneapolis. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Minneapolis Trump Argomenti discussi: Musetti, problema fisico contro Djokovic: si ritira dagli Australian Open; Caso Signorini-Corona: la decisione del giudice dopo la denuncia di Mediaset, parla un avvocato. Trump ritira immediatamente 700 agenti dell’Ice e della Border Patrol da MinneapolisTrump ritira 700 agenti federali da Minneapolis e promuovendo cooperazione con le autorità locali sulle operazioni d’immigrazione. blitzquotidiano.it Minneapolis, Trump ritira 700 agenti federali dell'Ice«Ma non ci stiamo arrendendo» precisa lo «zar dei confini» inviato da Trump dopo l'uccisione di due manifestanti anti Ice ... msn.com #Minneapolis Ritiro immediato di 700 agenti federali dell’immigrazione dalla città. Lo ha deciso l’amministrazione #Trump. A dare l’annuncio lo ‘zar dei confini’ Tom Homan. - facebook.com facebook

