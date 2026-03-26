A Venezia si apre la diciassettesima edizione di CYFEST, festival internazionale dedicato alla media art, che quest’anno si svolge presso i CREA Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca. La mostra si intitola “Natura Naturans: Human Beings, Nature, Landscape” e si concentra sul rapporto tra l’essere umano e l’ambiente naturale. L’evento si svolge in spazi espositivi dedicati e coinvolge artisti provenienti da vari paesi.

Venezia si prepara ad accogliere una nuova edizione di CYFEST 17, tra i festival internazionali più longevi dedicati alla media art, che quest’anno approda negli spazi di CREA Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca con il progetto “Natura Naturans: Human Beings, Nature, Landscape”. Curato da CYLAND MediaArtLab in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia e il Centro Studi sull’Arte Russa, dell’Asia Centrale e del Caucaso, l’appuntamento si svolgerà dall’8 maggio al 31 agosto 2026, con anteprima stampa fissata per il 7 maggio. Dopo la tappa di Salonicco, il festival approda dunque a Venezia con una proposta che unisce mostra, performance e programma pubblico, costruendo un percorso di riflessione sulle relazioni sempre più complesse tra essere umano, natura e paesaggio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - CYFEST 17 arriva a Venezia: la media art internazionale riflette sul rapporto tra essere umano e natura

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