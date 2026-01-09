Eventi e rapporto umano Le ‘carte’ delle botteghe per restare sul mercato

Gli eventi e le relazioni umane rappresentano elementi fondamentali per le botteghe che desiderano mantenere la propria presenza sul mercato. In un contesto di continua evoluzione, la capacità di creare connessioni autentiche con i clienti e di organizzare iniziative mirate può fare la differenza. Questa prospettiva è illustrata dall’attività di Cristiana Coveri, titolare di Hello Darling in via Santa Trinita, e presidente dei commercianti del centro storico di Confesercenti.

Dalla sua vetrina in via Santa Trinita Cristiana Coveri, titolare del negozio Hello Darling – e presidente dei commercianti del centro storico per Confesercenti – sorride. E' un sorriso di fiducia. Nasce anche, spiega, "dai tanti volti nuovi che abbiamo visto in centro durante queste feste natalizie. Gente che non vedevamo da un po'.". Piccole soddisfazioni a cui bisogna guardare in un momento complicato per chi ha un negozio. Ma i serpentoni di macchine, che, nei primi giorni dei saldi, puntavano in direzione dei Gigli fanno riflettere. Come le vetrine spente che punteggiano le strade nella pancia di Prato, con i cartelli 'affittasi' a urlare una missione che, in qualche caso, sembra 'impossible': vedi il mega fondo ex Benetton, a un soffio dal Comune.

