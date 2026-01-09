Eventi e rapporto umano Le ‘carte’ delle botteghe per restare sul mercato

Gli eventi e le relazioni umane rappresentano elementi fondamentali per le botteghe che desiderano mantenere la propria presenza sul mercato. In un contesto di continua evoluzione, la capacità di creare connessioni autentiche con i clienti e di organizzare iniziative mirate può fare la differenza. Questa prospettiva è illustrata dall’attività di Cristiana Coveri, titolare di Hello Darling in via Santa Trinita, e presidente dei commercianti del centro storico di Confesercenti.

Dalla sua vetrina in via Santa Trinita Cristiana Coveri, titolare del negozio Hello Darling – e presidente dei commercianti del centro storico per Confesercenti – sorride. E’ un sorriso di fiducia. Nasce anche, spiega, "dai tanti volti nuovi che abbiamo visto in centro durante queste feste natalizie. Gente che non vedevamo da un po’.". Piccole soddisfazioni a cui bisogna guardare in un momento complicato per chi ha un negozio. Ma i serpentoni di macchine, che, nei primi giorni dei saldi, puntavano in direzione dei Gigli fanno riflettere. Come le vetrine spente che punteggiano le strade nella pancia di Prato, con i cartelli ‘affittasi’ a urlare una missione che, in qualche caso, sembra ‘impossible’: vedi il mega fondo ex Benetton, a un soffio dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Eventi e rapporto umano". Le ‘carte’ delle botteghe per restare sul mercato Leggi anche: ’Intelligenza artigiana’. Confartigianato punta sul valore umano delle piccole imprese Leggi anche: Mattarella: Ue ha carte in regola per restare protagonista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. DOMANI AL TEATRO CORSINI! alle ore 16.30 - LEGAMI Teatro Giovani Teatro Pirata di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi regia Simone Guerro spettacolo tout public Esplorando l’attesa e il rapporto umano attraverso l’innovativo mondo del circo c - facebook.com facebook Guardate come diventano subito docili: Lavrov in risposta al sequestro da parte degli Stati Uniti della petroliera Marinera: “La Russia chiede che gli USA garantiscano un trattamento umano e dignitoso ai cittadini russi a bordo della nave e rispettino pienament x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.