Cybersicurezza e Ict l’Ue passerà al setaccio le catene di fornitura

La Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza informatica e la protezione delle reti digitali. La proposta prevede l'introduzione di procedure di valutazione per i sistemi di fornitura delle tecnologie e delle infrastrutture critiche, con l'obiettivo di individuare e mitigare eventuali rischi legati alle catene di approvvigionamento. Le autorità nazionali dovranno applicare queste norme per garantire la sicurezza delle reti e dei servizi digitali.

Il 20 settembre 2025, tre importanti aeroporti europei andavano contemporaneamente in tilt: cancellazioni e ritardi affollavano i tabelloni delle partenze di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino. Non si trattava di guasti tecnici isolati, ma di un unico attacco all’operatore esterno che forniva i sistemi di check-in e imbarco dei tre scali, Collins Aerospace. Una cosa simile si era già verificata anche in Italia, quando ad aprile era stato colpito PluService, il provider tecnologico di piattaforme come myCiceroMooneyGo e di diversi operatori del trasporto pubblico. Anche in quel caso, l’attacco al singolo fornitore aveva generato effetti a catena su app e sistemi di ticketing. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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