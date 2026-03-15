Dalla Giunta oltre 400 milioni per il piano Ict 2026-2028 focus sulla cybersicurezza

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato in via preliminare il Piano strategico triennale 2026-2028 dedicato allo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche. Sono stati previsti oltre 400 milioni di euro per finanziare il piano, con un focus particolare sulla cybersicurezza. La decisione riguarda i progetti e le iniziative previste nel prossimo triennio per modernizzare il settore digitale della regione.

La Giunta regionale ha approvato in via preliminare il Piano strategico triennale per lo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche Via libera preliminare della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia al Piano strategico triennale 2026-2028 per lo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche. Il programma, come spiegato dall’assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari, mobilita nel triennio investimenti complessivi per circa 415 milioni di euro, con un’attenzione particolare ai temi dell’innovazione digitale e della cybersicurezza. Il provvedimento, approvato in via preliminare, sarà ora trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per l’acquisizione del parere previsto dalla normativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Disabilità, “Umbria per tutti": ecco il piano d'azione regionale: oltre 14 milioni in più per il triennio 2026-2028Più fondi, ma soprattutto un nuovo approccio per la gestione delle disabilità e del supporto al progetto di vita. La Giunta vara il Piano regionale del Turismo 2026-2028. Cinque gli obiettivi strategici individuatiANCONA – Dopo un 2025 che conferma il record sulle presenze turistiche, le Marche programmano il futuro del settore con una strategia organica e di... Contenuti e approfondimenti su Dalla Giunta Temi più discussi: La giunta assicura i fondi per il cantiere della Casa delle Musiche; Dai Parioli all’Africano, in due mesi oltre 400 alberi abbattuti: Ma ne vengono ripiantati mille; Pasquali: Investiamo su un territorio pronto a navigare verso il futuro; Galà solidale della Croce Rossa, grande partecipazione in Fiera con oltre 400 ospiti. Trapianti. Dalla Giunta oltre 10 milioni di euro per rafforzare la rete regionaleVia libera al riparto dei finanziamenti alle Aziende sanitarie. Nel 2016 in Emilia-Romagna +20% dei donatori e +24,2% dei trapianti. Bene anche i primi 6 mesi 2017. Venturi: Un'attività ad alta ... quotidianosanita.it Ok della Giunta ad assestamento di Bilancio per oltre 400 mln di euroPer il presidente Solinas la manovra consentirà di affrontare l’emergenza sanitaria in corso e farci sentire ancor più al fianco delle famiglie, imprese, territori. Fasolino: Il provvedimento, tra ... quotidianosanita.it Alessandro Bastoni vince il Premio Rosa Camuna, istituito dalla Giunta Regionale della Lombardia, "per riconoscere pubblicamente ogni anno l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo svilu facebook