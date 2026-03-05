Cinturrino cambio al commissariato Trasferito il dirigente di Mecenate Al setaccio le operazioni dell’agente

Osvaldo Rocchi è stato trasferito dal commissariato Mecenate, dove ricopriva il ruolo di dirigente. Al suo posto è stato nominato un nuovo responsabile, mentre le attività dell’agente sono sotto esame. Le autorità hanno avviato verifiche sulle operazioni svolte nel commissariato e sui comportamenti del personale coinvolto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle forze dell’ordine senza ulteriori dettagli.

di Anna Giorgi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo arrestato per l'omicidio a Rogoredo del pusher Abderrahim Mansouri, e gli altri quattro colleghi indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura, ma resterà a Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore che il questore Bruno Megale formalizzerà nei prossimi giorni. Non una "punizione", ma un cambio della guardia indispensabile in un momento come questo, a indagini in corso, in cui c'è bisogno di chiarezza ed oggettività sulla ricostruzione di come andavano le cose all'interno del commissariato.