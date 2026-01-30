Valanga sul Grignone | le immagini dal fronte a due passi dal Rifugio Brioschi

Una valanga ha colpito il Grignone giovedì 29 gennaio. Le prime immagini mostrano il fronte dell’incidente a pochi passi dal Rifugio Brioschi. La zona è stata subito evacuata e si stanno valutando i danni e eventuali feriti. Sul posto, squadre di soccorso continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area.

Le foto mostrano l'estensione del distacco e le condizioni estreme in quota. Il punto più alto della montagna è stato raggiunto dai soccorritori per documentare la situazione Arrivano le prime immagini dal cuore della zona interessata dalla valanga che giovedì 29 gennaio ha fatto scattare l'allarme sul Grignone. Le foto, scattate nei pressi del rifugio Luigi Brioschi a quota 2.410 metri, documentano l'estensione del distacco di neve e le condizioni estreme che caratterizzano in questi giorni la vetta della Grigna Settentrionale: le immagini mostrano il rifugio letteralmente sepolto dalla neve, con accumuli che raggiungono diversi metri di altezza.

