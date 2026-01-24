Sinner si trova a un passo dal dramma, in una partita che sorprende per intensità e incertezza. Dopo giorni di risultati insipidi, questa sfida riaccende l'interesse, offrendo una narrazione coinvolgente e imprevedibile. È una prova che mette alla prova le capacità del giovane atleta, regalando un momento di grande tensione e spettacolo nel panorama tennistico.

Fili d'erba Il campione sudtirolese soffre il caldo e va sotto contro lo sconosciuto Spizzirri. Ma poi il tetto dello stadio si chiude e vola agli ottavi, dove troverà il derby con Darderi. L'Italia completa il record storico con Musetti: 3 azzurri nelle fasi finali dell'Australian Open. Non era mai successo Fili d'erba Il campione sudtirolese soffre il caldo e va sotto contro lo sconosciuto Spizzirri. Ma poi il tetto dello stadio si chiude e vola agli ottavi, dove troverà il derby con Darderi. L'Italia completa il record storico con Musetti: 3 azzurri nelle fasi finali dell'Australian Open. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sinner a due passi dal dramma

Leggi anche: Via vai sospetto dal palazzo: scoperta una centrale dello spaccio a due passi dal parco

Leggi anche: Via vai sospetto dal palazzo: scoperta una centrale dello spaccio a due passi dal parco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

QUIEN CRUCIFICÓ A JESÚCRISTO

Argomenti discussi: Al via l'Australian Open. Bertolucci: Sinner e Alcaraz con tre marce in più rispetto a tutti gli altri. Per loro più che la classifica contano gli Slam. Pronostico? Fifty, fifty; Sinner applaude Spizzirri, il gesto (di fair play) che 'salva' Jannik agli Australian Open 2026; Australian Open, terzo giorno con Sinner e Musetti: programma completo; Monaco: Sinner può prendersi più punti a rete. In Musetti ho rivisto una tendenza al lamento.

Atp Finals, Sinner: Sto facendo passi avanti molto importanti. Alcaraz.... VIDEOJannik Sinner parla a Sky Sport dopo la vittoria su Shelton: Ho fatto una stagione straordinaria con quattro finali Slam e due vinte. Sono contento dei progressi che sto facendo, sto servendo meglio ... sport.sky.it

Sinner: Sto facendo passi avanti molto importantiPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Il match di #Sinner riprende dopo la chiusura del tetto “deve aspettare e sperare che passi la tempesta “ @congy17 x.com

#AO26 Dopo Musetti e Darderi, anche #Sinner stacca il pass per gli ottavi. L'azzurro era ad un passo dal ritiro per crampi quando, a causa del caldo eccessivo, è stato deciso lo stop del match contro lo statunitense #Spizzirri per poter coprire il campo. 10' di - facebook.com facebook